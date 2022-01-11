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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TBMM’ye girmekle 'terörist' sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya’da hissedildi. Allah’a hamd olsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin" dedi.

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"Karayılan senin canını alacağız bilesin"

Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’na katılan Soylu, şunları söyledi:

  • "Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları. Bu listeyi Türkiye’ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a yemin olsun ki kafanıza çökeriz.
  • TBMM’ye girmekle 'terörist' sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir."

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