İçişleri Bakanı Soylu makam aracı Togg'u sanayiye götürdü: Ustalarla birlikte inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde ustalarla Togg’u inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde İstanbul’da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, Maslak’ta bulunan Atatürk Oto Sanayi’de esnafla bir araya geldi. Bakan Soylu burada makam aracı olan Togg’u ustalar ile birlikte inceledi. Lifte alınan Togg’u ustalar detaylıca inceledi. İncelemede bulunan ustalar, otomobilde bir sorunun olmadığını belirtti. Bakan Soylu ise sanayideki ustalar için Türkiye’nin en iyi ustaları olduğunu ve onlara güvendiğini söyledi.