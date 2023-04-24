İçişleri Bakanı Soylu makam aracı Togg'u sanayiye götürdü: Ustalarla birlikte inceledi

“Şimdi biz tabii daha önce böyle yakından hiç görmemiştik televizyondan gördük. Gerçekten altına da baktık ön takım olsun yürüyen aksamları olsun yüzde yüz yerli yani milletin dediği gibi montaj malı orada montaj yapıldı buraya geldi işte onun bunun ürününü kullanmış hiç öyle bir şey yok. Gerçekten yerli ürün bütün ön takım olsun fren sistemi olsun yerli gerçekten çok güzel. Disk fren sistemi var o da çok güzel bir şey fren sistemi çok önemli. Alt izolasyon on numara yani biz gördüğünüz gibi burada birçok araba yapıyoruz onlarla aynı seviyede hatta daha fazlası da var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Togg’umuza İnşallah binmek bize de nasip olur”