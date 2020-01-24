​İçişleri Bakanı Soylu: Şikayet eden de onlar destekleyen de onlar İçişleri Bakanı Soylu: Şikayet eden de onlar destekleyen de onlar İçişleri Bakanı Soylu, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir." dedi. Soylu, "PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 24 Ocak 2020, 10:20 Son Güncelleme: 24 Ocak 2020, 13:08 DHA