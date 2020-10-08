İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta: Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta: Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, daha sonra Hakkari'deki Bağışlı Jandarma Karakolu'na geçti.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 19:21 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 19:22 AA