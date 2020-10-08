Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu Şırnakta Faraşin Üs Bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta: Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta: Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, daha sonra Hakkari'deki Bağışlı Jandarma Karakolu'na geçti.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile üs bölgesine geçti.

Soylu ve beraberindekileri burada üs bölgesi komutanı, Jandarma Binbaşı Burak Demirtaş ve tören mangası karşıladı.

  • Üs bölgesinde inceleme yapan, güvenlik güçleri ile görüşen ve çeşitli incelemelerde bulunan Soylu, devam eden operasyonlarla ilgili Demirtaş'tan bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra Hakkari'deki Bağışlı Jandarma Karakolu'na geçti.

İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne yönelik 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenmesi planlanıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne yönelik 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenmesi planlanıyor
Abone Ol Google News
Bir ilde sigaraya yasak geldi

Bir ilde sigaraya
yasak geldi

​Maske çıkarma bahanesi ortadan kalktı.
Bu mücadeleye güç verin

Bu mücadeleye güç verin

Bakan Koca sosyal medyadan çağrı yaptı.
Müebbet ve 20 yıl istendi

Müebbet ve
20 yıl istendi

​Osman Kavala ve Barkey iddianamesi kabul edildi.
Gün ve eğitim <br>saati belli oldu

Gün ve eğitim
saati belli oldu

​Eğitimde ikinci aşamanın planı açıklandı.
Kahrolsun PKK <br>kahrolsun HDP

Kahrolsun PKK
kahrolsun HDP

Evlatları için HDP önünde eylem yaptılar.
Sağanak <br>yoğunluğu arttırdı

Sağanak
yoğunluğu arttırdı

İstanbul trafiğinde son günlerin rekoru kırıldı.

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Üzerinde Mao'nun şiirinin yazdığı eser hırsızlarca çalınmıştı.

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Dolu naylon fiyatını katladı

Dolu naylon fiyatını katladı

'​Daha önce 20 liraya aldığımız naylonların fiyatı 4 katına çıktı'...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.