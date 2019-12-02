Gündem İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı 50 milyona dayandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı: 50 milyona dayandı

İçişleri Bakanı Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

Haber Merkezi İHA AA
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Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1+3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı, küçümsenecek bir rakam değildir. İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır." diye konuştu.

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