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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edilecek

İçişleri Bakanı Soylu basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Thodex'in kurucusu olan ve binlerce insanı dolandıran Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Soylu "Muhataplarımızla durumu değerlendiriyoruz. Oranın da bir işleyişi var. Zannediyorum önümüzdeki mahkemede iade edileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Suçluyu dağda da şehirde de bulup adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken de devletin irade, güç ve kabiliyetini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun milletimize ve devletimize karşı suç işlerse hesabını burada verecek. Hiç endişeniz olmasın.

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