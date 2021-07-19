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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu bildirdi. Soylu, Türkiye'nin göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi verdiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor

Türkiye'nin, henüz Batı göç sağanağının farkında değilken, "mış" gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşmalarını oluşturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye’yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."

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