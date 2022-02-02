İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.
Tarih: 2.2 2022
Yer: İpsala Yunanistan Sınırı
Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu
AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.
Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,
FETÖ'ye müşfik
Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk
Tarih: 2.2 2022