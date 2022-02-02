İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim göreve getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir kar fırtınası durumunda balıkçıya gidip kafayı bulmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı.



Bir öğrencinin 'Kar fırtınasının yaşandığı gün balıkçıya giden AK Parti'li bir belediye başkanı olsaydı tepkiniz ne olurdu?' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



'Şunu çok rahat, gönül huzuruyla söyleyebilirim. Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Zaten biz arkadaşlarımızı seçerken, bu tür görevlere getirirken buralarda seçiciyiz. Onun derdi ne olacak? Sadece hizmet olacak. Çünkü her zaman konuşmalarımızda benim söylediğim bir şey var. 'Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' diyoruz.'

