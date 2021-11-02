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İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya geldi. Basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren iki bakan; göç, terörle mücadele ve güvenlik konularını ele aldı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüştü
Notis Mitarakis - Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçti.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.<br><br>
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

  • Basına kapalı yapılan görüşmede, göç, terörle mücadele ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

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