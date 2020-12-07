İçişleri Bakanı Soylu'dan Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımlara tepki: Tutuştular

'AB, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir'

Doğu Akdeniz Çalıştayı açılışına video konferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. 2003'ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir' ifadelerini kullandı.