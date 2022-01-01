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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk Bayrağı' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde dalgalanan Türk Bayrağı'nın altında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Soyludan Cudi Dağında Türk Bayrağı paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Şırnak'ta Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirdi.

Soylu, yeni yılın ilk sabahında da üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı.

Soylu, kahvaltıda askerlerle birlikte ve üs bölgesinde dalgalanan Türk Bayrağı'nın altında çekilen fotoğraflarını, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Şırnak Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden hayırlı sabahlar" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Soylu yılın ilk gününe Cudi Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı ederek başladı
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Bakan Soylu yılın ilk gününe Cudi Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı ederek başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı.

Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi. Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.


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