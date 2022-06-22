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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken açıklama: İBB beni zoom'layarak izlemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kendisini “izlediğini” söyleyen Soylu, bununla ilgili bir kişinin görevden atıldığını belirterek "İstanbul Emniyeti bir olayı aydınlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamera merkezine girdiğinde, beni izlediklerini fark ediyor. Bunun üzerine düştük; mülkiye müfettişi, polis müfettişleri görevlendirdik. Görüntüleri izlediler. Beni bilerek, zoom’layarak izlemişler. Suç duyurusunda bulunduk, dosyayı mahkemeye ilettik. Bunları belirleyince, dosya mahkemeye gidince Büyükşehir Belediyesi de kendilerince bir iç soruşturma başlatmış. Bir kişiyi belirlemiş, işten atmışlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanı Soyludan dikkat çeken açıklama: İBB beni zoomlayarak izlemiş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet cephesinden dönem dönem yapılan “izleniyoruz” açıklamalarına tepki gösterdi ve “Kendileriyle ilgili gayri kanuni bir tek şeyi ispat etsinler bir gün siyasette kalan namerttir” dedi.

“BUNLARI ORTAYA ATAN DEDİKODUCUDUR"

Soylu, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

6 yıldır İçişleri Bakanıyım, kendileriyle ilgili gayri kanuni bir tek şeyi ispat etsinler bir gün siyasette kalan namerttir ama bunu ispat edemeyen de namerttir. Öyle bir şey olur mu? Kendi beceriksizliklerini iftira ile örtmeye çalışıyorlar. Vatanseverler ve kendilerinin içlerindeki çatışmalardan bu bilgi geliyor. Bizim işimiz ana muhalefeti takip etmek mi? Hepsi bizden koruma ister, polis ister. Hangisinde böyle bir şey çıktı, böyle bir şey olabilir mi? Bunu ortaya atanlar dedikoducular ve iftiracılardır.

"BENİ ZOOM'LAYARAK İZLEMİŞLER"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kendisini “izlediğini” söyleyen Soylu, bununla ilgili bir kişinin görevden atıldığını ifade etti:

  • İstanbul Emniyeti bir olayı aydınlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamera merkezine girdiğinde, beni izlediklerini fark ediyor. İstanbul’da çalıştığım Balat’taki bir deniz polisi karakolunu izledikleri anlaşılıyor. Misafirlerim geliyor; misafirlerimi kapıda karşılarım ve gönderirim. Bunun üzerine düştük; mülkiye müfettişi, polis müfettişleri görevlendirdik. Görüntüleri izlediler. Beni bilerek, zoom’layarak izlemişler. Suç duyurusunda bulunduk, dosyayı mahkemeye ilettik. Bunları belirleyince, dosya mahkemeye gidince Büyükşehir Belediyesi de kendilerince bir iç soruşturma başlatmış. Bir kişiyi belirlemiş, işten atmışlar.

KAMUYA AÇIK ALANLARI GÖREN KAMERALARA DÜZENLEME

Soylu, kamuya açık alanları gören kameralarla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. İçişleri Bakanı’nın ifadeleri şöyle:

"İçişleri Bakanlığı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yüksek Yargı ve Adalet Bakanlığı ile çalışma yaparak MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ilgili yönetmelik hazırladık. Özel işyerleri, konut, site gibi yerlerdeki kamuya açık alanları gören kameralara yönelik bir standart geliyor.

Öyle kameralar gördük ki otellere dönmüş, insanların gece giyinmesini, soyunmasını takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını takip eden kameralar var. Şimdi standart getirilecek, yeni yönetmelik hazırladık. Türkiye’de özel hayatı koruyan, yerel yönetimlerin sorumluluklarını ortaya koyan, evlerde kişisel kameraların nasıl kullanacağı ölçülerini de getirerek, hayatın olağan akışı içerisinde nasıl olması gerektiğini ortaya koyan, çok detaylı bir yönetmelik çıkarıyoruz. Yeni bir sistem kuruyoruz, kurul getiriyoruz. Valiyi bu kurulun başına getiriyoruz. Kurallar belli, hukuka uygun, özel hayata azami özen gösterilecek."

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