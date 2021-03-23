Gündem İçişleri Bakanı Soyludan kaçak sigara açıklaması Oran yüzde 22,3den yüzde 2,3lere çekildi
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kaçak sigara' açıklaması: Oran yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak sigara üretimi ve satışına karşı yapılan operasyonlarda kaçak sigara oranının 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini duyurdu. Bakan Soylu, "Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan kaçak sigara açıklaması: Oran yüzde 22,3den yüzde 2,3lere çekildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

"Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere düştü"

PKK'nın para kaynakları arasında yer alan kaçak sigara ile mücadeleye değinen Bakan Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi." dedi.

"15 Temmuz 2016'dan bu yana 45 bin 338 FETÖ'cü tutuklandı"

FETÖ ile mücadeleye ilişkin detayları da aktaran Bakan Soylu, "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'dan kürsüde sitem dolu sözler: Kusura bakmayın bunlar çıplak gerçekler
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan kürsüde sitem dolu sözler: Kusura bakmayın bunlar çıplak gerçekler

Bakan Soylu: Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu sorumluluklarımızı eksiltmez veya arttırmaz
GÜNDEM
Bakan Soylu: Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu sorumluluklarımızı eksiltmez veya arttırmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz' diyerek duyurdu
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz' diyerek duyurdu

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Saniyeler içinde beyaza büründü

Saniyeler içinde
beyaza büründü

Görüş mesafesi 30 metreye düştü.
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta el attı.
Vaka ve ölüsayıları korkutuyor

Vaka ve ölü
sayıları korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız
Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongrenin gerçekleşeceği Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Kandemir, ''Çok titiz bir çalışma yaptık yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız'' dedi.

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı
Gündem

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu" dedi. Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin virüse yakalandığını söyleyen Şıldak, bu şekilde çok sayıda vaka belirlendiğini belirtti.
FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte
Gündem

FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, son dönemde gündeme gelen FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu, zamanlıca verdiği mesajlarla oluşturulmak istenen algıya engel olup kamuoyunu doğru bilgilendirmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesinin yer alması dikkat çekiyor. T24 isimli internet sitesi, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.