Gündem İçişleri Bakanı Soyludan kayyum açıklaması Yapmak zorundaydık
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan kayyum açıklaması: Yapmak zorundaydık

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.

Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanların terör dosyası kabarık çıktı
GÜNDEM
Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanların terör dosyası kabarık çıktı
Yapmak zorundaydık

Yapmak zorundaydık

Bakan Soylu'dan kayyum atanan HDP'liler hakkında açıklama.
Birçok sürücüyü ilgilendiriyor

Birçok sürücüyü ilgilendiriyor

​Ceza yediği tarih ve saatte orada olmadığını farketti, kazandı.
Babaya son bakış!

Babaya son bakış!

Akıllara durgunluk veren dehşette 3 kişiyi öldürdü.
Siyasetin<br>oyuncağı olmuş

Siyasetin
oyuncağı olmuş

Pakdemirli, THK uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

Eylül ayının ilk haftası Bakan Kurum açıklayacak.
Kahraman pilot<br>ölü bulundu

Kahraman pilot
ölü bulundu

​3 gün boyunca İzmir'de yangına müdahale etmişti.

Tüm set ağladı

Tüm set ağladı

'Aylan Bebek' filminin yönetmeni çekimleri Yeni Şafak'a anlattı.
Terör<br> dosyaları kabarık

Terör
dosyaları kabarık

Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar seçimden sonra terör örgütüne çalışmışlar.
Drone ile <br>izleyip plan yapmış

Drone ile
izleyip plan yapmış

Villayı günlerce izledikten sonra harekete geçmiş.
Dünya ile yarışıyoruz

Dünya ile yarışıyoruz

Neredeyse yarısında domates yetiştiriciliği yapılıyor
Utanç duyuyoruz

Utanç duyuyoruz

BM Yemen'de yardım konusunda yetersiz kaldıklarını açıkladı.
Gözler KAP'ta

Gözler KAP'ta

Galatasaray Falcao transferinde sona geldi.
Yemin etti

Yemin etti

​Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok göreve başladı.
7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

​Şiddetli yağışlar sonrası çöken köprü nedeniyle mahsur kaldılar.
Fabrika müjdesi

Fabrika müjdesi

Bakan Varank, deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Aileler arasında<br> laf atma dehşeti

Aileler arasında
laf atma dehşeti

​Karakol önünde çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.