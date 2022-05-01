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Gündem İçişleri Bakanı Soyludan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında, aynı operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'ya da acil şifalar diledi.

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