İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
EREN ABLUKA-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet; ailesi, @Jandarma Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah +
EREN ABLUKA-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet; ailesi, @Jandarma Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Bakan Soylu, paylaşımında, aynı operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'ya da acil şifalar diledi.