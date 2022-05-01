İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

Hayat

Mekanın insanla iyi ilişki kurması şart

“Sürdürülebilir mimari mekanın insanla kurduğu bir ilişkidir” diyen Çağlayan Architects kurucusu Umut Cem Çağlayan, geçmişten gelen güçlü kimlikleri olan mekanları günümüz şartlarına adapte edip tasarlamanın ve bu kimliklere yeniden hayat verebilmek oldukça keyifli bir süreç olduğunu söylüyor.