İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hepsini bir kalemde süpürürüz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye'yi baskılamaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar artık hiç birisi umurumuzda değil.
Dünyaya sesleniyorum, dün Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. inancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle kararya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya şimdi cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş?
121 kişi gözaltına alındı
Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık.
Hepsini bir kalemde süpürürüz
- Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz.