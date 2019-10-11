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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya şimdi cevap versin, sivilleri vuran kimmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hepsini bir kalemde süpürürüz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'yi baskılamaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar artık hiç birisi umurumuzda değil.

Bakan Soylu'dan dünyaya: Bunlar terörist değilse o havanı bize hangi ülkenin ordusu attı?
OYNAT 01:13
Bakan Soylu'dan dünyaya: Bunlar terörist değilse o havanı bize hangi ülkenin ordusu attı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Buradan hem içeride hem de dünyadaki 'Kafası karışıklar'a sormak istiyorum. Türkiye'ye atılan havan mermileri bir resmi orduya mı ait? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz, hayır diyorlar. Peki o zaman kim bunlar? O havanın başında kim vardı? Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı. Terörist olduklarını kabul etmiyorsanız, normal sivil vatandaşlar mı attı? Roket atar taşıyan, bir ülkenin resmi askeri de olmayan birine biz terörist demeyelim de ne diyelim?' ifadelerini kullandı.

Dünyaya sesleniyorum, dün Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. inancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle kararya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya şimdi cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş?

Bebek katilleri
DÜNYA
Bebek katilleri

121 kişi gözaltına alındı

Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık.

Hepsini bir kalemde süpürürüz

  • Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz.
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