​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fondaşlar alenen casusluk yapıyor ​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı’ndaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen “İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

İHANET EDİYORLAR

Bazı küresel şirketlerin terör örgütlerine destek verdiğini anlatan Süleyman Soylu, “Amerika’nın, Avrupa’nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, herkese hakaret eden, iftira atan şaklabanlar var. Üzerine elbise alamayacak parası olmayan adam, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Kendi SGK’sını ödeyebilecek kabiliyeti olmayan kişi, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük ülkesi denilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla, ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Darbelerle, ekonomik saldırılarla, Türkiye’de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Çok zorlandıklarında iş dünyası derneklerinden destek almaları çok zor değil. Düğmeye basıp onları harekete geçirme kabiliyetleri elbette ki söz konusudur. Dışarıdakileri anlıyorum; Türkiye’nin kalkınmasını istemiyorlar. Ancak içeridekilerin hıncının ne olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Hainliğin bile kendine ait bir karakteri vardır. Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. Amerikan Büyükelçisi’yle 5 defa oturacaksın, bunu matah olarak servis edeceksin; yazıklar olsun. Sonra da ‘siyasetçiyim’ diye gezeceksin. Cumhuriyetin birinci asrı bize emanet edildi. Bu iş, elin oğluyla el tutarak olmaz. Bu iş büyükelçilere, dış dünyaya Türkiye’yi şikayet ederek olmaz” diye konuştu.

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MİLLİ İRADEYE HALEL GETİRİR

Tarihin en büyük terör kuşatmasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Süleyman Soylu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde hiçbir muhalefet partisi temsilcisinin, terör örgütleriyle ilgili bir tek cümle kurmadığını, Türkiye’nin terörle mücadelesine atıfta bulunmadığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu görüşmelerde, TBMM’ye “kapak atıp” kendisine hakaret eden ve iftira atanlara rast geldiğini belirterek, “Demokrasiyi, milli iradeyi, suçun saklanma merkezi haline getirmeye çalışanlara elbette müsaade edilmemeli. Demokrasi de müsaade etmez. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey, siyasetin de demokrasinin de milli iradenin de masumiyetine halel getirir.” değerlendirmesini yaptı.

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2 bin 955 eser iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Sırbistan-Hırvatistan sınır kapısında yakalanan ve daha sonra devam eden tarihi eser operasyonlarında ele geçirilen tarihi eserler hakkında açıklamalarda bulundu. Anadolu kökenli 2 bin 955 adet sikke, mühür ve terazi ağırlığının Hırvatistan’dan iadesi sağlandı.

OYNAT 00:59 Bakan Soylu'dan Batı'ya 'terör ' tepkisi: Ben Amerikan vatandaşı ya da Avrupalı olsam ülkemden ve devletimden utanırdım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.



'PKK Türkiye'de bitme noktasına gelmişken, YPG, PYD nasıl oluyor da sınırımızda bir terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunabiliyor?' diyen Bakan Soylu, terör örgütlerine verdikleri destekten dolayı Avrupa ve Amerika'ya sert tepki gösterdi.



Bakan Soylu, 'Bizi bazı terör örgütleriyle yan yana getirme gayreti içinde olanlar, açıktan dünyanın en eli kanlı terör örgütüne destek veriyorlar. Para, silah, eğitim, mühimmat veriyorlar, satıcı sağlıyorlar, taktik veriyorlar, uluslararası alanda meşruiyet sağlamak için gayret ediyorlar.



Amerikan vatandaşı olsam, ülkem ve devletimden utanırdım. Ben Avrupalı olsam, mensup olduğum ülkeden terör örgütlerine vermiş olduğu destek sebebiyle utanır ve hesabını sorarım.' dedi.

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