İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kiliseye saygısızlıkla ilgili vakıf başkanı Bükücüyan'la görüştü

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına ilişkin olayla ilgili AK Parti ve hükümetten tepkiler gelmeye devam ediyor.
"Üzüntülerimi dile getirdim"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan'la görüştüğünü ve üzüntülerini dile getirdiğini ifade etti.
Hukuki süreç devam ediyor
Zanlıların, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığını aktaran Soylu, hukuk sürecin devam ettiğini söyledi.
Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.
Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.
Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.