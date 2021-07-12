İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kiliseye saygısızlıkla ilgili vakıf başkanı Bükücüyan'la görüştü

Bakan Karaismailoğlu müjde verdi: Çok yakında Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca raylı sistem hattımızın temelini atıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM'nin varış törenine katıldı.



Bakan Karaismailoğlu, 'Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, İstanbul Havalimanı ve Çamlıca Kulesi gibi tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projeler ile İstanbul'u hayallerin ötesine, bambaşka bir noktaya taşıyoruz.



Bu dev projelerin yanı sıra İstanbul'un dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donatıyoruz. Bakanlık olarak Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hattıile birlikte İstanbul'da halkımızın hizmetine sunduğumuz metrolarımızın toplam uzunluğu 80 kilometreye ulaştı. 5 hattımızda ise, yapım çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 91 kilometre olan bu hatlarımız; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı), Başakşehir-Çam Sakura hastanesi-Kayaşehir, Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-İstanbul Havalimanı ve Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro projeleridir.



İhale işlemlerini tamamladığımız, Çok yakında temelini atacağımız 4 km'lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca raylı sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara buradan vermek isterim' dedi.





