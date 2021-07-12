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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kiliseye saygısızlıkla ilgili vakıf başkanı Bükücüyan'la görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarlarının üstünde dans edilmesi olayıyla ilgili Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan'la görüştü. Üzüntülerini dile getirdiğini belirten Bakan Soylu, "Zanlılar gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kiliseye saygısızlıkla ilgili vakıf başkanı Bükücüyanla görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına ilişkin olayla ilgili AK Parti ve hükümetten tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Üzüntülerimi dile getirdim"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan'la görüştüğünü ve üzüntülerini dile getirdiğini ifade etti.

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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

Hukuki süreç devam ediyor

Zanlıların, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığını aktaran Soylu, hukuk sürecin devam ettiğini söyledi.

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