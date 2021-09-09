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KASTAMONU

İçişleri Bakanı Soylu müjdeyi verdi: Bir yılda evlerinize gireceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti. Soylu, selzede kadın ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini ve 1 yıl içerisinde vatandaşların evlerine gireceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi: Bir yılda evlerinize gireceksiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti. İlçede 11 Ağustos'tan beri ilk kez kurulan pazarı gezen Bakan Soylu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu, pazarcı kadının üzüm ikramını geri çevirmedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ, BİR YIL SONRA EVLERİNİZE GİRECEKSİNİZ"

İncelemeler sırasında yolda karşılaştığı bir kadının çalışmalarda ne zaman sona gelineceğini sorması üzerine Bakan Soylu, İzmir'de deprem sonrası yapılan çalışmaları da hatırlatarak, "Burada da 1 yıl sonra inşallah evlerinize girmiş olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle talimat verdi. İnşallah burası bambaşka, çok daha güzel olacak. Acılarımızı unutamayız ama şu çamuru temizleyip işleri bitiririz." dedi.

Bir binanın bodrum katının temizliğini yapan mini kepçe operatörünün fotoğraf çektirme talebini kırmayan Bakan Soylu'nun yanına geldiğini gören kepçe operatörü, "Sana helal olsun" diyerek teşekkür etti.


JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, bu süreçte çok güzel iş çıkardıklarını kaydetti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Benim gördüğüm en ağır sel felaketi Bozkurt'ta
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İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. İlçede arama çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Bakan Soylu, 'Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.' ifadesini kullandı.

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