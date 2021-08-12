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KASTAMONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Bakan Soylu, bir çocuğun afet bölgesinden kurtarılmasına da bizzat yardım etti.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta
Bakan Soylu, Bozkurt’taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketini ilk günden beri yerinde takip ediyor.

Çalışmaları alandan takip eden Bakan Soylu, bir çocuğun bot ile kurtarılma anına da bizzat şahitlik etti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı her geçen an artıyor. Şu ana kadar dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kastamonu'da sel sularının baz istasyonunun yıkma anı anbean kaydedildi
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Kastamonu'da sel sularının baz istasyonunun yıkma anı anbean kaydedildi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Kastamonu'da selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
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Kastamonu'da selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken selden etkilenen sokaklardaki hasar ortaya çıkmaya başladı.

Kastamonu'da binanın sele kapıldığı anlar kamerada
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Kastamonu'da binanın sele kapıldığı anlar kamerada
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılan bina kameraya böyle yansıdı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor
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Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.

AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
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Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı, Sinop Ayvancık'ta 46, Kastamonu İnebolu'da 7 olmak üzere 53 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Kastamonu'da bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde çatıda yardım bekleyen bir aile, helikopterle tahliye edildi.
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Soylu ve Kurum sel bölgesindeki son durumu paylaştı.

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu duyurdu.

​Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.

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