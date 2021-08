İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketini ilk günden beri yerinde takip ediyor.

Çalışmaları alandan takip eden Bakan Soylu, bir çocuğun bot ile kurtarılma anına da bizzat şahitlik etti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı her geçen an artıyor. Şu ana kadar dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.