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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: TOGG'un 420 parçası Perpa'da üretiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Perpa, TOGG'un, yani benim buraya geldiğim arabanın önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndü.  420 parçası burada üretiliyor" dedi.

18:00 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafı ziyaret etti.Burada esnafa seslenen Süleyman Soylu, "Pandemi dönemi bütün dünyanın üretiminde çok daraldığı bir dönemdi. Biz hem üretimi düşürmedik, hem özellikle tedarik zincirini kısmadık. Hiçbir şekilde tamamen ve iç dünyada olmayacak bir şekilde Türkiye üretimin arttırmaya çalıştık. 168 milyar dolardı, Türkiye'nin ihracatı pandemiye başladığımız zaman. Pandemi bittiği zaman şu anda 2022'de biz 254 milyar dolarla kapattık" ifadelerini kullandı.

"Çin bütün üretimini durdurmuşken, bu piyasaları en yakından takip eden yer Perpa'dır" diyen Soylu, "Türkiye üretimini arttırdı. Çünkü Avrupa'yla yakın havzalar üretiminin bir bölümünü Türkiye'den almak durumunda kaldı. Burada pandeminin bize çok maliyetleri olmasına rağmen yani ülkemize ama buradan üretim ihracat açısından da bir fırsat ortaya koyduk. Bunu iyi yöneten ve bu süreçte ülkesinin üreticisini mağdur etmeden hatta beni bağışlayıp nakliyecilerinin dahil olmak üzere kamyoncularını, TIR'cılarını hiç durmadan çalıştılar" şeklinde konuştu.

Soylu, "Perpa bizim için ticaretimiz için üretimimiz için bütün Anadolu'ya buradan bütün ürünlerin yönlendirilmesi ve gönderilmesi için ve ihracatımız için çok önemli. Şimdi Perpa'nın önemli bir pozitif ayrıcalığı daha var. Perpa, TOGG'un, yani benim buraya geldiğim arabanın önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndü. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. 420 parçası burada üretiliyor. Alkışlamamız gereken biziz" diye konuştu.

#Süleyman Soylu
#Perpa
#TOGG
40 dakika önce
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