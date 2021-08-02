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MUĞLA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını havadan ve karadan inceledi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesinde
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'daki orman yangınlarını havadan ve karadan inceledi.

Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçerindeki yangınlar nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplatı sonrası hareket eden Soylu, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt eşliğinde helikopter ile Milas-Bodrum Havalimanı'nına indi, oradan da karayolunu kullanarak Milas ve Bodrum'da gitti. Yangından etkilenen köyleri gezen Bakan Soylu, bölgelerde incelemelerde bulundu.

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