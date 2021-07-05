Gündem İçişleri Bakanı Soyludan Cumhuriyet Gazetesine 1 milyon liralık tazminat davası
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi hakkında kendisine yönelik kişilik haklarını hedef aldığını iddia ettiği yayımlar nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Cumhuriyet Gazetesine 1 milyon liralık tazminat davası
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kızılca, Süleyman Soylu hakkında; Cumhuriyet Gazetesi tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan müvekkiline yönelik olmak üzere, toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.

Kızılca, müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürdüğü bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını savundu. Kızılca, şöyle dedi:

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır."

Bakan Soylu: Türkiye'de 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var
GÜNDEM
Bakan Soylu: Türkiye'de 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var

Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
GÜNDEM
Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
Abone Ol Google News
Bu kez adresDiyarbakır

Bu kez adres
Diyarbakır

Stanttaki doktor 'Biontech var Sinovac var' diyerek aşıya davet etti.
Vitor Pereiradan şaşırtan tercih

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercih

​Fenerbahçe'nin yeni hocası takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
İfadesi alınıyor

İfadesi alınıyor

​60 sayfalık sorulara cevap veriyor.
Okulların açılış <br>tarihi belli oldu

Okulların açılış
tarihi belli oldu

​Bakan Selçuk, eğitimle ilgili müjdeyi verdi.
10 ay sonra bir ilk

10 ay sonra bir ilk

Koronavirüs tablosunda umut veren gelişme.
MİT'ten kaçamadı

MİT'ten kaçamadı

FETÖ'nün kritik ismi Türkiye'ye getirildi.

İstihdama prim <br>ve vergi desteği

İstihdama prim
ve vergi desteği

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere de bayram müjdesi verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıklandı.

İşte Temmuz 2021 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin maaşları.

Suriyeliler Öncüpınar'dan ülkelerine randevuyla geçiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.