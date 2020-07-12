İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü: Kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti

Gece saatlerinde rahatsızlanan Dinç, götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
- Metin Dinç’in cenazesi, bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun'da 81 yaşında vefat etti.
Gece saatlerinde rahatsızlanan Dinç, götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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