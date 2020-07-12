İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü: Kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti

Spor

Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz!

Fenerbahçe’de bu sezon stoper mevkisindeki eksikler nedeniyle zorunlu olarak görev yapan Jailson ve Gustavo teknik heyetle yaptıkları görüşmede savunmada oynamak istemediklerini bildirdi. Teknik heyet de bu gelişme üzerine bugünkü Sivasspor maçında stoperde Ozan Tufan’ı oynatma kararı aldı.