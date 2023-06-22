İçişleri Bakanı Yerlikaya: Beytüşşebap kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Bakanlık operasyonun görüntülerini yayımladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷
Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."
#Şırnak
#Beytüşşebap
#Ali Yerlikaya
22 dakika önce