İçişleri Bakanı Yerlikaya: Beytüşşebap kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, TB2 Bayraktar ve AKINCI'nın da katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadelerini kullandı.