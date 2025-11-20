Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı

10:5620/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
81 ilde yapılan denetimlerde 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmen yakalandı.
81 ilde yapılan denetimlerde 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9’u yabancı uyruklu toplam 29 organizatör ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti.

Uygulamalarda 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçısı ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını vurguladı.

"İnsan haklarına saygılı ve güvenlik odaklı göç yönetimi sürdürüyoruz"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğuna işaret etti.

Yerlikaya, göç konusunu "düzenli-düzensiz göç", "uluslararası koruma", "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş", "göçmen kaçakçılığıyla mücadele" ve "sınır yönetimi" gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını kaydetti.




#göçmen kaçakçıları
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#düzensiz göç
#Göç İdaresi Başkanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek