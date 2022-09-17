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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 126 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı'nca, yurt genelindeki okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik 5 günlük yoğun denetim kapsamında 51 bin 870 okul servis aracı kontrol edildi, bin 434 servis aracı ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 126 okul servis aracı trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 195 kişi yakalandı, 56 kayıp çocuk bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: 126 okul servis aracı trafikten men edildi
Polis ekipleri denetimde bulundu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında 5 gün boyunca 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapıldı. Aynı zamanda okul servis araçları hafta boyunca yoğunlaştırılmış şekilde denetlendi.

DHA

Emniyet ve jandarmadan 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 personelin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 51 bin 870 okul servis aracı denetlendi. 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'emniyet kemeri takmamak', 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere, ihlalde bulunan toplam 1434 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen 126 okul servis aracı, trafikten men edildi.

DHA

104 BİN 680 OKUL ÇEVRESİ DENETLENDİ

Eş zamanlı yapılan uygulamalarda; 104 bin 680 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 126 bin 347 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık, paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi. 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada, 3 FETÖ/PDY, 59 uyuşturucu suçları, 15 cinsel suçlar, 95 yaralama, 96 hırsızlık, 95 dolandırıcılık, 56 tehdit, 33 hakaret, 1354 yoklama kaçağı, bakaya ve 389 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 195 aranan kişi yakalandı, 56 kayıp çocuk bulundu. Ayrıca, 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 414 mermi, 10 kurusıkı tabanca ile 13 kesici, delici alet elde edildi. 7 bin 974 paket kaçak sigara, 51 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 26 bin 300 doldurulmaya hazır boş makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün ve 29 litre kaçak içki ele geçirildi.

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