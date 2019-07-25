Gündem İçişleri Bakanlığı 5 terörist teslim oldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride olmak üzere 5 teröristin güvenlik görevlilerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA IHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta biri 300 bin lira ödülle aranan gri kategoride olmak üzere toplamda beş teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğu belirtilerek, gri kategoride yer alan teröristin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu kaydedildi.

300 BİN TL ÖDÜLLE GRİ KATEGORİDE YER ALAN İSİM DE TESLİM OLDU

Açıklamada, "Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken, toplam 5 terörist dün Şırnak’ta emniyet birimlerine teslim olmuştur. Teröristlerden biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer almaktadır. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunmaktadır" denildi.

Zap ve Metina'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Zap ve Metina'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Alçaklar böyle saldırdı
DÜNYA
Alçaklar böyle saldırdı
Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

​Mimar Bulut'un eserini Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.
Yüksek faiz belimizi büküyor

Yüksek faiz belimizi büküyor

Ortak beklenti, faizin 400 ila 600 baz puan arasında düşürülmesi.
Biri gri kategoride5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride
5 terörist teslim oldu

​Örgütten kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.
"Sahaya iniyoruz"

"Sahaya iniyoruz"

​KKTC, 45 yıl sonra harekete geçti.
Gurbetçilere<br>güzel haber

Gurbetçilere
güzel haber

İzin süresi arttı, araçları 90 gün ülkede kalabilecek.
Korkunç rakam

Korkunç rakam

Bir yıl içerisinde ​555 milyar lira çöpe gidiyor.

Zap ve<br>Metina vuruldu

Zap ve
Metina vuruldu

​Harekatta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bir isim<br>daha 9 güne karşı

Bir isim
daha 9 güne karşı

​Bayrama sayılı günler kala tatil tartışması başladı.

4 bakanlığa<br>kritik atamalar

4 bakanlığa
kritik atamalar

​Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Maliye<br>ona emanet

Maliye
ona emanet

Bakanlığın başına bir Müslüman getirildi.
Günde<br>500 saldırı

Günde
500 saldırı

Finans, kamu ve güvenlik kuruluşları hedefte.
23 dakikada<br>2 füze ateşledi

23 dakikada
2 füze ateşledi

Sabah saatlerinde dünyayı endişelendiren iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.