Gündem İçişleri Bakanlığı 50 ilde terör operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 50 ilde terör operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftada 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: 50 ilde terör operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; ilkbahar-yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkeye eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik ülke genelinde, 13- 20 Mayıs tarihleri arasında, eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki sekiz ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli,

DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki dört ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda üç ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, iki gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

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