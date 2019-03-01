İçişleri Bakanlığı 57 bin pasaportta şerh kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
Geçtiğimiz aylarda da İçişleri bakanlığı OHAL kapsamında alınan tedbirler neticesinde pasaportuna şerh konulan binlerce kişiyle ilgili adım atmıştı.
- Bakanlık o dönemde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer vermişti.