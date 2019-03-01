Gündem İçişleri Bakanlığı 57 bin pasaportta şerh kaldırıldı
POLİTİKA

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 57 bin pasaporttaki şerhi kaldırdı - İdari tahdit ne demek

İçişleri Bakanlığı 57 bin pasaportta şerh kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Geçtiğimiz dönemde de Bakanlık binlerce pasaportta eş nedeniyle bulunan şerhleri kaldırdığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu.
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu.

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Geçtiğimiz aylarda da İçişleri bakanlığı OHAL kapsamında alınan tedbirler neticesinde pasaportuna şerh konulan binlerce kişiyle ilgili adım atmıştı.

  • Bakanlık o dönemde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer vermişti.

155 bin kişinin pasaport şerhleri kaldırıldı
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155 bin kişinin pasaport şerhleri kaldırıldı
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