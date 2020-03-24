Gündem İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı
ANKARA

​​İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı

İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı

İçişleri Bakanlığı, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirildiğini belirterek, bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebinin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
65 yaş üzerindekilerin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.
65 yaş üzerindekilerin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlanmış / yasaklandığı hatırlatılarak bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu kaydedildi.

Herkesi kendine hayran bıraktı
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Herkesi kendine hayran bıraktı
Ordu'da yaşayan Mersinli bir amca, evden çıkmamak adına zabıtayı arayarak 'evden çıkmak istemiyorum. Sizlere de zorluk çıkartmayayım. Eksiklerimi görür müsünüz?' diyor. Yaşlı amcanın, kapısına gelen zabıta ekipleriyle olabildiğince kibar ve naif konuşması izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan video günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

  • "Bu doğrultuda, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
  • Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması; valilikler/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. "

Evden çıkamayan vatandaşın market alışverişini polis yaptı
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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.
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Yasağın ardından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
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POLİS, MARKETTEN ALIŞ VERİŞ YAPTI<br>​<br>​ Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde vatandaşını huzurunu sağlamak amacıyla asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alışverişlerini yapıyor.
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Şükrüpaşa Mahallesi Akasya Evleri Sitesi'nde oturan Salim Altunhan, 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi.
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Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı. Polis ekibi, Altunhan'ın siparişini daha sonra evine götürüp, teslim etti.
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Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Salim Altunhan, 65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Bu nedenle telefonla 112'yi arayıp yardım istedim Onlar da beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp gittikleri markette alışverişi yaptılar ve bana getirdiler. Bu uygulamadan çok memnunum dedi.
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Evden çıkamayan vatandaşın market alışverişini polis yaptı
Edirne'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. Market alışverişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurlarının karşıladığı Salim Altunhan'ın (71), "Polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede siparişlerimi alıp bana getirdiler" dedi.
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