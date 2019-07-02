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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığından 81 ile düğün genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Düğün sahiplerinden taahhütname alınacak

İçişleri Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine tekrar gönderilen genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralandı.

TAAHHÜTNAME ALINACAK

Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.

  • Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

Katıldığı organizasyonlarda silahıyla havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

KONTROLLERİ ARTIRIN UYARISI

Valiliklerce, bu önlemleri içeren "genel emirler" yayımlanarak, yürürlüğe konuldu. Valiliklere geçen yıl gönderilen genelgeye ek olarak, bu yıl yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurulup, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklerde önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, kontrollerin artırılması, mahalli şartlara göre ilave tedbirlerin alınması istendi.

Ayrıca genelgeyle bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında yapıldı.

ÜZÜCÜ OLAY SAYISI AZALDI

Bakanlığın valiliklerden almasını istediği önlemler, yaşanan üzücü olay sayılarına da yansıdı. Geçen yıl eylül ile bu yıl haziran aylarında meydana gelen olay sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik düşüş sağlandı.

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