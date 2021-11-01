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ANKARA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 172'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi.

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