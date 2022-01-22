Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Aranan 986 kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aranan 986 kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aranan 986 kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı
81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması yapıldı, 49 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı.

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