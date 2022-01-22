İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aranan 986 kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı

Gündem

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda ile kar yağışı uyarısı yapıldı.