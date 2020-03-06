İçişleri Bakanlığı açıkladı: Hırvatistan uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
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