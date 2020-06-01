İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'nın Kazan Vadisi bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını, bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) alıcısı, 6 adet el bombası, bir adet pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), bir adet fotoğraf makinası, bir adet el dürbünü, 3 adet termal panço, bir adet radyo ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl bir Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği hatırlatıldı.