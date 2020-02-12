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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam ediliyor.
Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist ülkesine sınır dışı edildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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