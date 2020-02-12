İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ekonomi

Masraf VE EFT ücretlerine sınırlama

Bankaların tüm EFT ve havale ücreti ile diğer hizmetlerin masraf ve komisyonları düşürüldü.6 ila 850 lira arasındaki EFT ücretleri 1 ila 100 lira olarak sınırlandırıldı. Masraf olarak kesilen bedeller ticaride 2 bin 400’den 51’e, tüketicilerde 20’den 16’ya indi. Hazine Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetleri düşürmeye devam edeceğiz” dedi.