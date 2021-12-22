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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 200 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı; emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarıyla bu yıl 200 örgüt mensubu teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 200 terörist teslim oldu
200 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 200'e yükseldi

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