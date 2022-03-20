İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
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