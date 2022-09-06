Gündem Vanda etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı
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Van'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Tatvan sorumlusu 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde, Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi" denildi.

Terörist Yusuf Gül
Terörist Yusuf Gül

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün, Bitlis’in Tatvan ilçesi Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak’ın 20 Ağustos 2020 tarihinde katledilmesi olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.

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