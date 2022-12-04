Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar
YEREL GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar

İçişleri Bakanlığı, "Aralarında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandılar
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Aralarında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 şahıs tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı.

Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında seyir halinde tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci de bulunuyor.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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