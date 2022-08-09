Gündem İçişleri Bakanlığı Hakkaride dört terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de dört teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan, Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de dört, Batman’da iki olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı altı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Hakkaride dört terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari merkeze bağlı Yoncalı köyü kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu düzenlendi. İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir
GÜNDEM
Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir
Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.
Sistemi değiştirmeli

'Sistemi değiştirmeli'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a tavsiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurtun saldırdığı Latif Şimşeki yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'de bir mahalle diken üstünde.
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Avuç içinizi kontrol edin

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.