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HAKKÂRİ

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de Eren-Abluka operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 632 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu' başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
​İçişleri Bakanlığı: Hakkaride Eren-Abluka operasyonu başlatıldı
Hakkari’de 632 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-29 operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Sinan AKTAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda;

- (2) adet AK-47 piyade tüfeği,

- (1) adet uçaksavar namlusu,

- (103) adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,

- (273) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- (8) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

- (4) adet ağır makineli tüfek mayonu,

- (2) adet makineli tüfek mayonu ve (1) adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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