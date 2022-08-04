İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de Eren-Abluka operasyonu başlatıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.