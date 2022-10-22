İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de polis aracına ateş açan üç terörist yakalandı

Gündem

İBB'den Murat Ongun'a 800 bin TL'lik ihale

Ekrem İmamoğlu'nun başkan koltuğuna oturduğu günden beri skandallar silsilesinin yaşandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir olay daha patlak verdi. İBB şirketi İSTGÜVEN'in, Murat Ongun'un Yönetim kurulu Başkanı olduğu Dijital Medya'ya toplamda 800 bin TL'ye yakın ihaleler verdiği iddia edildi.