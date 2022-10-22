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HAKKÂRİ

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de polis aracına ateş açan üç terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da devriye görevi yürüten zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı: Hakkaride polis aracına ateş açan üç terörist yakalandı
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

  • Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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