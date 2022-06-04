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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 41e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.

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