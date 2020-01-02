İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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