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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK terör örgütüne ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde PKK'ya ait 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunun, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK terör örgütüne ağır darbe
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İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda teröristlere ait 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edilip çok sayıda da mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Terörle Mücadele Harekatı; oluşturulan yeni konseptle,’Teröristleri bulma ve kaynağında yok etme’ stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor. İcra edilen operasyonlar; teröristlerin, kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Açıklamada, geçen yıla oranla imha edilen sığınak, mağara ve yer altı depolarında yüzde 51 artış olduğu ifade edilerek, “Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. 2021 yılı imha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 Mayın/EYP, 209 silah, 281 el bombası ve 70 bin 174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi. Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda, 75 Mayın/EYP, 163 silah, 202 el bombası ve 51 bin 861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi” denildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin ülke gündeminden tamamen çıkarılması hedefine adım adım yaklaşıldığı belirtilerek, “Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışı ve başarıyla devam eden terörle mücadele harekatında, elinde kalan sınırlı imkanların da yok edilmesi ile PKK-KCK Terör örgütünün milletimizin gündeminden tamamen çıkarılması hedefine adım adım yaklaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.


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