İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da kopuşlar sürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Terör örgütü PKK'da kopuşlar sürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
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