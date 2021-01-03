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ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisi GRİ kategoride yer alıyor

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi.

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