​İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta üç PKK'lı terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK-PYD-YPG terör örgütüne yönelik operasyonda üç teröristin yakalandığını duyurdu.

İKİ POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen iki polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

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